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ЭКОНОМИКА РБ
ВИТЕБСКАЯ ТАМОЖНЯ ВЫДЕЛИЛА ОТДЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТА УЧАСТНИКОВ II ЕВРОПЕЙСКИХ ИГР
13:32 29.05.2019
С начала года более 360 тысяч граждан пересекли границу в регионе деятельности Витебской таможни, а ко II Европейским играм ожидается значительное увеличение потока туристов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Витебской таможне, для гостей республики в пунктах пропуска созданы все необходимые условия для беспрепятственного прохождения границы. Так, выделены отдельные каналы движения для транспортных средств участников II Европейских игр, обеспечено усиление рабочих смен сотрудниками таможни, в том числе владеющих иностранными языками, дополнительно размещены электронные табло с наглядной информацией по ввозу и вывозу товаров для личного пользования.
На возникающие в процессе совершения операций таможенного контроля вопросы участники и болельщики Европейских игр смогут получить ответы у руководства таможенных постов или по телефонам круглосуточного оперативно-информационного центра.
Для двухстороннего укрепления дисциплины и неукоснительного соблюдения антикоррупционного законодательства должностные лица таможни обеспечены личными видеорегистраторами. Данная мера доказала свою эффективность в дополнении с демонстрируемыми в пунктах пропуска антикоррупционными роликами, бегущей строкой и тематическими наклейками на рабочих окнах.
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