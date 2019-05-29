С начала года более 360 тысяч граждан пересекли границу в регионе деятельности Витебской таможни, а ко II Европейским играм ожидается значительное увеличение потока туристов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Витебской таможне, для гостей республики в пунктах пропуска созданы все необходимые условия для беспрепятственного прохождения границы. Так, выделены отдельные каналы движения для транспортных средств участников II Европейских игр, обеспечено усиление рабочих смен сотрудниками таможни, в том числе владеющих иностранными языками, дополнительно размещены электронные табло с наглядной информацией по ввозу и вывозу товаров для личного пользования.

На возникающие в процессе совершения операций таможенного контроля вопросы участники и болельщики Европейских игр смогут получить ответы у руководства таможенных постов или по телефонам круглосуточного оперативно-информационного центра.

Для двухстороннего укрепления дисциплины и неукоснительного соблюдения антикоррупционного законодательства должностные лица таможни обеспечены личными видеорегистраторами. Данная мера доказала свою эффективность в дополнении с демонстрируемыми в пунктах пропуска антикоррупционными роликами, бегущей строкой и тематическими наклейками на рабочих окнах.