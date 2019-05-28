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ЭКОНОМИКА РБ
КОНКУРС ИНВЕСТПРОЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА ОБЪЯВЛЕН В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ
13:11 29.05.2019
Конкурс инвестиционных проектов субъектов малого предпринимательства Могилевской области объявлен в регионе. Об этом проинформировали в комитете экономики облисполкома.
Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, участниками конкурса могут стать представители бизнеса, которые реализуют проекты по созданию, развитию и расширению производства; организации и развитию экспортоориентированной и импортозамещающей продукции; выпуску продукции, направленной на энерго- и ресурсосбережение, а также внедрение новых технологий. При этом обязательной составляющей подобных проектов должно быть создание рабочих мест.
Наиболее значимые проекты, отобранные на конкурсной основе, смогут получить государственную поддержку в виде субсидий для возмещения части процентов за пользование банковскими кредитами либо на выплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) в части оплаты суммы вознаграждения (дохода) лизингодателя.
Документы на участие в конкурсе принимаются с 28 мая по 18 июня комитетом экономики Могилевского облисполкома (212030, Могилев, ул. Первомайская, д. 71, каб. 506).
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