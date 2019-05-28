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ЭКОНОМИКА РБ
ИП МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА УВЕЛИЧИЛИ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ ПОЧТИ НА 18%
12:19 29.05.2019
На 1 мая 2019 года в налоговых органах Минской области состоит на учете 39836 индивидуальных предпринимателей и по сравнению с 1 мая 2018 года их численность увеличилась на 2291, или 6,1%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минской области, за 4 месяца текущего года данная категория плательщиков внесла в бюджет 37,7 млн руб. налогов и других платежей, что на 5,6 млн руб., или 17,5% больше аналогичного периода прошлого года в сопоставимых ценах.
Удельный вес поступлений от индивидуальных предпринимателей составил 2,6%.
Более половины (67,1%) применяют упрощенную систему налогообложения, доля уплаченных ими платежей в бюджет составляет 61,8% поступлений от данной категории плательщиков. Плательщиками единого налога являются 26,7% от общего количества, доля платежей – 13,5%. Общий порядок налогообложения используют 6,2% предпринимателей, удельный вес поступлений составляет 24,7%
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