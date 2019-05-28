Минский городской исполнительный комитет согласовал график испытаний и ремонта тепловых магистралей на межотопительный сезон филиалом «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго» в июне с привязкой списка потребителей по адресам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе РУП «Минскэнерго», первый этап испытаний тепловых сетей на плотность и прочность для определения их готовности к следующему отопительному сезону начался с 13 мая. А вот последние потребители будут отключены со 2 сентября, связано это с проведением II Европейских игр в Минске.

Во время проведения II Европейских игр в период с 21 июня по 30 июня 2019 года в графике предусмотрен технологический перерыв, и все потребители будут обеспечены горячим водоснабжением. Продолжительность отключений не превысит более 14 дней, а в случае успешного проведения испытаний тепловых магистралей сроки отключения будут сокращены.

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С 4 июня:

у потребителей по улицам: Алибегова, 3-7 (нечетные); Бачило; Брест-Литовский тупик, 13; Брестская, 2, 18, 34, 40, 40б, 42, 75; Брестский 3-й пер., 17а; Брилевский тупик, 55; Газеты «Звязда» пр., 3, 5, 9-23 (нечетные), 31, 33; Газеты «Правда» пр., 1-11 (нечетные), 3а, 5а, 8а, 9а, 8-16 (четные), 11а-г, 14а, 14 к.2-3, 15, 17, 20-24 (четные), 25, 26 к.2, 27, 30-34 (четные), 38-54 (четные), 40 к.2, 56 к.2, 58 к.2, 60 к.2, 62 к.2; Голубева, 1-21 (нечетные), 4, 10-14 (четные), 14а-б, 16 к.1, 24; Дзержинского пр., 69 к.1-2, 71-87 (нечетные), 73а, 74-84 (четные), 77а, 79а, 83 к.1-11, 83 к.15, 87б, 91, 100, 104, 106; Зеленая, 1а; Инженерная, 1, 2, 12, 14, 22-28 (четные), 23-27 (нечетные); Казинца, 2-8 (четные), 3, 4а, 5, 6а, 7а, 8а, 11-23 (нечетные), 12, 13а, 17а, 19 к.2, 21 к.2-4, 24, 24а, 25а, 27а, 32; Кижеватова, 8, 10; Корженевского, 1а; Любимова пр., 4-8 (четные); Машиностроителей, 3-19 (нечетные), 5б, 7а, 9а, 24, 25-29 (нечетные), 28, 30, 43; Партизанский пр., 174, 150; Промышленная; Промышленный пер., 7-11 (нечетные), 8, 10; Ротмистрова; Селицкого; Семашко, 3-17 (нечетные), 6-14 (четные), 8 к.1-8, 10а, 15а, 25а, 33; Социалистическая, 2; учреждение РЦОП «Стайки», жилые дома №№ 81, 82, 83, 84; Черниговская, 46, 46а, 46 к.2; Шабаны.

При проведении ремонтной кампании в данную информацию возможно внесение изменений.