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ЭКОНОМИКА РБ


КОЛЛЕГИЯ ГОСКОМИМУЩЕСТВА ОБСУДИТ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ГОСРЕГИСТРАЦИИ НЕДВИЖИМОСТИ
11:33 29.05.2019

29 мая состоится коллегия Государственного комитета по имуществу, участие в которой примут руководители территориальных организаций по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомимуществе, на заседании коллегии предстоит обсудить и одобрить направления развития организаций по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, которые в дальнейшем лягут в основу целей планирования текущей деятельности, разработки прогнозов развития организаций по госрегистраций на предстоящую пятилетку, годовых бизнес-планов, а также Программы развития системы государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним на 2021-2025 годы.

Кроме того, на заседании будут обсуждаться направления деятельности и перспективы дальнейшего развития Национального кадастрового агентства.

С основным докладом выступит генеральный директор НКА Андрей Филипенко. Содокладчики выступающего - директор РУП «Гомельское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» Алексей Михальчик и директор РУП «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» Василий Холодцов.
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