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ЭКОНОМИКА РБ


НА СТАНЦИИ СМОРГОНЬ ВНЕДРИЛИ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ СИСТЕМУ МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ «ДНЕПР»
11:18 29.05.2019

На станции Сморгонь 23 мая было завершено переключение с системы электрической централизации на систему микропроцессорной централизации «Днепр» (МПЦ «Днепр»), разработанную специалистами Конструкторско-технического центра Белорусской железной дороги.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, завершающая стадия работ по переключению потребовала проведения трехсуточного ремонтного окна с 21 по 23 мая. При этом полностью движение поездов по станции не закрывалось. Для сокращения времени и обеспечения высокого качества работ было привлечено около 100 работников пяти дистанций сигнализации и связи (они работали посменно в отдельных командах), а также специалистов хозяйства перевозок, других смежных служб.

Помимо монтажа, замены устройств и переключения на МПЦ «Днепр» в рамках модернизации на станции Сморгонь построили два новых приемоотправочных пути, уложили стрелочные переводы. Это связано с растущими объемами выгрузки и отправки — в последние годы в Сморгони активно развивают свои производственные базы два крупных грузоотправителя — предприятие «Кроноспан» и ООО «Белагротерминал».

Внедрение МПЦ «Днепр» началось на Белорусской железной дороге в 2011 году. За это время ею оснастили станции Гатово, Корд, Шеметово и Придвинскую. Этот комплекс предназначен для автоматизированного контроля и управления движением поездов и маневровой работой на станции и прилегающих к ней перегонах с соблюдением требований безопасности движения поездов. Станция Сморгонь расположена на главном ходу, через нее идет активное движение поездов — станция расположена на белорусском участке IX Международного транспортного коридора.
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