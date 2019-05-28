Предприятия концерна «Беллегпром» приняли участие в ХХ Международной выставке «Весна в Гомеле-2019», которая прошла в областном центре 23-26 мая.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне, ЗАО «Добрушский фарфоровый завод» представило на своем стенде последние новинки, а также уже известные формы и рисунки.

Международная выставка «Весна в Гомеле» — это демонстрация экономического потенциала крупнейшей области Республики Беларусь, самая масштабная региональная выставка страны — в 2018 году ее посетили гости из 32 стран мира.

В 2019 году в форуме и выставке участвовали представители 28 стран мира: Хорватия, Россия, Украина, Индия, Бельгия, КНР, Сербия, Болгария, Грузия, Вьетнам, Молдова, Армения, Казахстан, Словакия и др.

Концепция юбилейной ХХ Международной выставки «Весна в Гомеле»: «Гомельская область — ваш партнер». На площади свыше 5000 кв. м были представлены новейшие образцы продукции более 300 предприятий и организаций Гомельской области, а также коллективные стенды иностранных участников.