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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА 4 МЕСЯЦА БЕЛОРУССКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА ПЕРЕВЕЗЛА 23,4 МЛН ПАССАЖИРОВ
09:53 29.05.2019

Белорусская железная дорога в январе-апреле 2019 года перевезла на 600 тысяч пассажиров больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в международном сообщении проследовало 1,1 млн пассажиров, или 101,1% к январю-апрелю 2018 года, транзит возрос на 4,4% и составил 198 тыс. пассажиров. В межрегиональном сообщении поездки совершили 3,2 млн человек, услугами поездов городских и региональных линий экономкласса воспользовались 19,1 млн пассажиров, или на 3,3% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Пассажирооборот составил порядка 2 млрд пасс-км, или 101,5% к уровню прошлого года.

В апреле пассажиропоток возрос на 2,4%, и составил 6,8 млн человек. Поездами городских линий перевезено 344 тыс. пассажиров, или на 12,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, в межрегиональном сообщении проследовало 870 тыс. пассажиров (или 105,3% к апрелю 2018 года), в международном сообщении перевезено на 7,2% больше, чем в апреле 2018 года или 329 тыс. пассажиров, транзит возрос на 13% и составил 67 тысяч пассажиров.
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