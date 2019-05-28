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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЬШОЙ ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН CONTE ОТКРЫЛСЯ В ЦЕНТРЕ МИНСКА
09:36 29.05.2019
СООО «Конте Спа» открыло большой фирменный магазин в центре Минска (ул. Ленина, 4).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Беллегпром», здесь представлена коллекция весна-лето 2019, большая бельевая зона, новые линейки купальников из итальянских тканей.
Новинка сезона от Conte – женские джинсовые шорты и плавки для мальчиков. Для всех детей – коллекция с любимыми героями Disney.
Всего в Беларуси 29 фирменных магазинов Conte.
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