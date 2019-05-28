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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОФСОЮЗНЫЕ ЮРИСТЫ 30 МАЯ ПРОВЕДУТ БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ГРАЖДАН
17:43 28.05.2019

Республиканский профсоюзный правовой прием граждан пройдет 30 мая.

Как сообщает сайт Федерации профсоюзов Беларуси, любой желающий сможет бесплатно получить консультации профсоюзных юристов по вопросам, связанным с защитой трудовых и социально-экономических прав и интересов, а также при необходимости по желанию гражданина для решения вопроса могут быть привлечены прокуроры. Правовые приемы пройдут 30 мая. Место проведения – организации, находящиеся на территории районов, городов республики, районные, городские объединения профсоюзов.

Время и место приема можно узнать с 27 по 29 мая по телефонам в регионах, которые размещены на сайте ФПБ.
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