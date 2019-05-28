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ЭКОНОМИКА РБ
УКРАИНСКАЯ КЛУБНИКА В БЕЛАРУСИ ПРОДАЕТСЯ ВДВОЕ ДОРОЖЕ, ЧЕМ В УКРАИНЕ
17:28 28.05.2019
Украинская садовая земляника (клубника) доминирует на рынке Беларуси, при этом по ценам вдвое выше, чем в Украине. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на аналитическую платформу плодоовощного бизнеса Еast-Fruit.
"Цены на землянику садовую в Беларуси выросли, а вместе с ценами вырос и спрос. Однако доминирует на рынке сейчас земляника из Украины и Польши. При этом в связи с неблагоприятными погодными условиями в Польше, украинская земляника отличается большими качественными параметрами и является конкурентной по цене. На данный момент оптовые цены на землянику садовую в Беларуси формируются на уровне около 2,5-3,0 долл. за кг, что практически вдвое выше, чем цены на рынке Украины", - говорится в сообщении.
Как сообщают эксперты, уже на этой неделе в Украине ожидается снижение оптовых цен на землянику садовую ниже одного доллара за кг. Эксперты Еast-Fruit отмечают, что Беларусь покупает украинскую клубнику не только для реэкспорта в Россию, но и для нужд внутреннего рынка.
"В ближайшее время Украина начнет экспорт свежей земляники садовой в Польшу и, возможно, другие страны ЕС. Небольшие поставки ранней ягоды уже осуществлялись, однако ухудшение погодных условий на Закарпатье на предыдущей неделе и начало сезона массовой реализации земляники садовой местного производства в Польше, привели к прекращению экспорта", - сообщают в Еast-Fruit.
Также они отмечают, что в этом году ощутимо вырос спрос на садовую землянику со стороны предприятий, занимающихся заморозкой ягод, что стало следствием расширения мощностей по заморозке ягод в Украине.
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