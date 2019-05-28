ЭКОНОМИКА РБ

ОАО «ЛИДАПИЩЕКОНЦЕНТРАТЫ» ВЫПУСТИЛО ЖЕЛЕ СО ВКУСОМ КОЛЫ

17:17 28.05.2019 ОАО «Лидапищеконцентраты» выпустило новинку – желе со вкусом «Кола» под торговой маркой «Лидкон». Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Белгоспищепром», для приготовления содержимое пакета залить 0,32 л холодной кипяченой воды, выдержать 40 минут. Подогреть, довести до кипения, при помешивании до полного растворения желатина, процедить, залить в формы и поставить в холодное место для загустения.