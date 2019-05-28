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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «ЛИДАПИЩЕКОНЦЕНТРАТЫ» ВЫПУСТИЛО ЖЕЛЕ СО ВКУСОМ КОЛЫ
17:17 28.05.2019
ОАО «Лидапищеконцентраты» выпустило новинку – желе со вкусом «Кола» под торговой маркой «Лидкон».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Белгоспищепром», для приготовления содержимое пакета залить 0,32 л холодной кипяченой воды, выдержать 40 минут. Подогреть, довести до кипения, при помешивании до полного растворения желатина, процедить, залить в формы и поставить в холодное место для загустения.
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