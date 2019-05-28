Гродненские таможенники пресекли попытку ввоза через белорусско-литовскую границу на территорию Евразийского экономического союза грузовика под видом отдельных запасных частей. Транспортное средство «замаскировали» подобным образом с целью уклонения от уплаты таможенных платежей в полном объеме.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Гродненской региональной таможне, автомобиль Mercedes перевозился через пункт пропуска «Бенякони» под видом таких запчастей, как кабина, шасси, двигатель, система воздуховода, трансмиссионные мосты и других. Нарушение выявлено в рамках использования системы управления рисками.

При проверке установлено, что идентификационные номера шасси и кабины принадлежат одному автомобилю, в связи с чем запасные части направлены на экспертизу в Белорусскую торгово-промышленную палату.

Товароведческая экспертиза подтвердила, что запчасти к Mercedes представляют собой единое транспортное средство, перевозимое в разобранном виде. Представив недостоверные сведения, субъект хозяйствования намеревался занизить таможенные платежи, так как ставки ввозной таможенной пошлины на транспортное средство выше, чем на запчасти.

Стоимость грузового авто составила порядка 45 тысяч белорусских рублей.

По выявленному правонарушению, ответственность за которое предусмотрена ст. 14.5 КоАП, Гродненской региональной таможней ведутся дальнейшие проверочные мероприятия.