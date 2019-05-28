ЭКОНОМИКА РБ

КОМПАНИЯ LIFE:) ПРЕДЛАГАЕТ БЕЗЛИМИТНЫЙ ИНТЕРНЕТ ЗА 0,99 РУБЛЯ В МЕСЯЦ

16:16 28.05.2019 Телеком-оператор Life:) предлагает безлимитный интернет для тарифов «Шейк» и Play за 0,99 рубля в месяц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, новый пакет позволяет абонентам пользоваться неограниченным интернет-трафиком на скоростях: для линейки «Шейк» ― до 1 Мбит/с, для тарифа Play ― до 3 Мбит/с.