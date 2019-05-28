Предприятия концерна «Беллегпром» стали лауреатами республиканского конкурса «Лучший экспортер 2018 года».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне, победителем конкурса «Лучший экспортер 2018 года» в номинации «Легкая промышленность» признано СООО «Конте Спа» (Гродненская обл.), а поощрительным дипломом в номинации «Легкая промышленность» награждено ОАО «Витебские ковры» (Витебская обл.).

СООО «Конте Спа» несколько лет подряд является победителем престижной премии «Лучший экспортер».

По итогам 2018 года в финальный этап конкурса вышло 151 предприятие. Конкурс проводился в 22 номинациях, в которых были определены победители, а предприятия, набравшие максимально близкое к победителю количество баллов и показавшие выдающиеся результаты в экспорте продукции и услуг, награждены поощрительными дипломами.

Организатором конкурса традиционно выступила Белорусская торгово-промышленная палата совместно с министерствами архитектуры и строительства, здравоохранения, иностранных дел, лесного хозяйства, промышленности, сельского хозяйства и продовольствия, транспорта и коммуникаций, экономики, Госкомвоенпромом, концернами «Беллегпром», «Белгоспищепром», «Беллесбумпром», «Белнефтехим», рядом других государственных органов, организаций и бизнес-союзов.