Прокуратура Партизанского района Минска в составе межведомственной рабочей группы провела проверку в отношении бывшего главного бухгалтера Дома-интерната для пенсионеров и инвалидов по фактам возможных хищений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, заместитель главного бухгалтера, а затем и главный бухгалтер в Доме-интернате незаконно завладела деньгами социального учреждения.

Обязанная производить начисление и перечисление заработной платы, она внесла в список-приложение к платежному поручению заведомо недостоверные сведения о якобы причитавшихся ей в порядке аванса 1300 руб. Далее она направила документы в банк для зачисления денег на карт-счет.

Для сокрытия преступления подозреваемая подписала у руководителя Дома-интерната аналогичный документ, где ей были определены 350 руб. аванса. В итоге она незаконно завладела чужими 950 руб.

В следующем месяце главбух совершила еще один эпизод преступной деятельности, когда незаконно завладела 800 руб. учреждения.

По результатам проверки прокурор Партизанского района Минска Сергей Борисенко возбудил в отношении должностного лица 2 уголовных дела по ч.1 и ч.2 ст.210 Уголовного кодекса (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями).

Для организации предварительного следствия уголовные дела переданы в Партизанский (Минска) районный отдел Следственного комитета.