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ЭКОНОМИКА РБ
ГЛАВБУХ УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦОБСЛУЖИВАНИЯ В МИНСКЕ ПОДОЗРЕВАЕТСЯ В ХИЩЕНИИ ДЕНЕГ
15:28 28.05.2019
Прокуратура Партизанского района Минска в составе межведомственной рабочей группы провела проверку в отношении бывшего главного бухгалтера Дома-интерната для пенсионеров и инвалидов по фактам возможных хищений.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, заместитель главного бухгалтера, а затем и главный бухгалтер в Доме-интернате незаконно завладела деньгами социального учреждения.
Обязанная производить начисление и перечисление заработной платы, она внесла в список-приложение к платежному поручению заведомо недостоверные сведения о якобы причитавшихся ей в порядке аванса 1300 руб. Далее она направила документы в банк для зачисления денег на карт-счет.
Для сокрытия преступления подозреваемая подписала у руководителя Дома-интерната аналогичный документ, где ей были определены 350 руб. аванса. В итоге она незаконно завладела чужими 950 руб.
В следующем месяце главбух совершила еще один эпизод преступной деятельности, когда незаконно завладела 800 руб. учреждения.
По результатам проверки прокурор Партизанского района Минска Сергей Борисенко возбудил в отношении должностного лица 2 уголовных дела по ч.1 и ч.2 ст.210 Уголовного кодекса (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями).
Для организации предварительного следствия уголовные дела переданы в Партизанский (Минска) районный отдел Следственного комитета.
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