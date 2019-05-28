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ЭКОНОМИКА РБ


ПРЕДПРИЯТИЯ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» В ЯНВАРЕ-МАРТЕ УВЕЛИЧИЛИ ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ В КАЗАХСТАН НА 8,2%
14:56 28.05.2019

В январе-марте предприятия концерна «Беллегпром» поставили на рынок Казахстана продукции на 5,5 млн долларов США, что на 8,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, основу экспорта составили мебель (2,6 млн долларов США) и древесно-стружечные плиты (1,5 долларов США). Также экспортировались древесно-волокнистые плиты, бумага, картон, обои, фанера, пиломатериалы, спички, деревянные окна, двери и др.

По объемам поставок для предприятий концерна рынок Казахстана является одним из самых крупных на постсоветском пространстве после России и Украины.

В Казахстане особой популярностью пользуется белорусская мягкая мебель и корпусная мебель из массива древесины. Наиболее популярные в Казахстане такие белорусские мебельные бренды как «Пинскдрев», «Слониммебель», «Гомельская мебельная фабрика «Прогресс», «Молодечномебель» и др. По вкусу казахстанцам и белорусские обои. Их в первом квартале поставлено на 13,5% больше. Не теряет востребованности на этом рынке и такой товар как спички. Их экспортировано за три месяца на 376,5 тыс. долларов США – на 57,7% больше, чем за январь-март 2018 года.

В 2018 году экспорт предприятий концерна в Казахстан составил 23,1 млн долларов США, в нынешнем году с учетом углубления торгово-экономического сотрудничества предприятий отрасли с партнерами из Казахстана ожидается более динамичный прирост экспорта.
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