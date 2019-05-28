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ЭКОНОМИКА РБ


СТУДЕНТЫ БГУ СМОГУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ИЗУЧАТЬ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ
14:34 28.05.2019

БГУ запускает пилотный проект дополнительного образования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, направлен он на расширение у обучающихся профессиональных компетенций, смежных с изучаемой специальностью, и планомерного перехода к цифровизации образовательного процесса.

Данная инициатива будет реализована с сентября текущего года. Воспользоваться этой возможностью могут студенты любого курса, а также магистранты всех факультетов БГУ без исключения. По итогам положительной текущей аттестации выбранные курсы внесут в приложение к диплому. Оценка подготовки студента будет проводится согласно утвержденным Правилам проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при освоении содержания образовательных программ высшего образования.

В случае получения неудовлетворительной оценки или «не зачтено» обучающемуся может быть выдана справка о прослушанной учебной дисциплине без внесения сведений в диплом.

Обучение по дополнительным специальностям не ограничивается учебным курсом. К слову, первокурсник сможет выбрать дисциплины четвертого года подготовки.

В рамках пилотного проекта наравне с очным посещением занятий планируется активное использование онлайн-форм по ряду дисциплин. Дистанционный формат позволит индивидуализировать процесс обучения, обеспечит мобильность при изучении материалов и выполнении заданий. Дидактический материал по ряду дисциплин будет размещен на образовательной платформе LMS Moodle. На данный момент эта база содержит свыше 500 видео- лекций, конференций, вебинаров, практических тренажеров, онлайн-тренингов, интернет-семинаров, тестов и других материалов. Технически база позволяет преподавателю консультировать, проверять выполнение заданий, организовывать самостоятельную работу студентов и в быстром режиме обеспечивать материалом студентов и слушателей.

В ближайшее время в БГУ планируется запустить платформу электронного расписания. Она позволит студентам с учетом выбранных дополнительных дисциплин формировать график посещения занятий и соотносить его с занятиями по основной специальности.
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