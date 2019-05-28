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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ В БЮДЖЕТ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ ИНОСТРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПОСТУПИЛО 52,8 МЛН РУБЛЕЙ
13:53 28.05.2019
В бюджет Гродненской области от иностранных организаций за январь-апрель 2019 года поступило 52,8 млн. рублей налогов и платежей, или 5,4% в доходах бюджета.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Гродненской области, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления в сопоставимых ценах увеличились на 2,6 млн. рублей, темп роста – 105,1%.
В общей сумме поступлений наибольший удельный вес занимает налог на добавленную стоимость – 75,4%, подоходный налог – 13,8%, налог на прибыль – 10,2%.
На 1 мая 2019 года на налоговом учете в Гродненской области состояло 85 иностранных юридических лиц. Наибольшее количество плательщиков данного вида зарегистрировано в Островецком районе – 45, Лидском – 13, Ленинском районе Гродно – 11.
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