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ЭКОНОМИКА РБ
В КОБРИНЕ ОБСУЖДАЮТ СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ ПИТОМНИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА
13:48 28.05.2019
Республиканский семинар «Повышение эффективности ведения питомнического хозяйства» проходит 28 мая на базе ГОЛХУ «Кобринский опытный лесхоз».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, на семинаре будет презентована стратегия развития питомнического хозяйства в отрасли.
Помимо этого, участники республиканского форума смогут также изучить организацию территории постоянного лесного питомника, особенности выращивания декоративного посадочного материала, сеянцев основных лесообразующих пород, методы их защиты от болезней и вредителей.
В рамках семинара состоится также демонстрация торговой площадки для реализации посадочного материала.
Мероприятие проходит под руководством первого заместителя министра лесного хозяйства Валентина Шатравко с участием профильных специалистов ГПЛХО и лесхозов, представителей учреждения «Беллесозащита» и БГТУ.
Общая площадь действующего на территории Кобринского опытного лесхоза питомника составляет 12,7 га. На протяжении долгих лет питомник удерживает звание «образцового». Только в 2018 году здесь было выращено 2881 тыс. шт. стандартного посадочного материала, который был использован не только для лесовосстановления, но и реализован для озеленения населению и организациям региона.
В 2018 году лесхозом была продолжена работа по модернизации постоянного лесного питомника и внедрению в нем современных технологий по выращиванию посадочного материала с закрытой корневой системой. Всего в питомнике было выращено 95 тыс. шт. сеянцев сосны обыкновенной с закрытой корневой системой.
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