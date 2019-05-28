Распоряжением премьер-министра № 185р от 27.05.2019 г. создана межведомственная рабочая группа для выработки предложений о порядке проведения и финансирования работ по капитальному ремонту, реконструкции объектов, расположенных на придомовых территориях многоквартирных жилых домов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, руководителем рабочей группы назначен заместитель премьер-министра Владимир Кухарев.

Межведомственной рабочей группе необходимо проанализировать состояние объектов, расположенных на придомовых территориях многоквартирных жилых домов, на предмет определения необходимости их капитального ремонта, реконструкции, а также выработать предложения о порядке проведения и финансирования работ по капитальному ремонту, реконструкции объектов, расположенных на придомовых территориях многоквартирных жилых домов.

Предложения, а при необходимости и проекты соответствующих нормативных правовых актов должны быть внесены на рассмотрение премьер-министра до 10 июня 2019 г.

К работе группы в установленном порядке могут привлекаться представители республиканских органов госуправления и иных госорганизаций, подчиненных правительству.