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ЭКОНОМИКА РБ
СЕМИНАР «ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ЛАЗЕРЫ И СИСТЕМЫ НА ИХ ОСНОВЕ» ПРОХОДИТ В МИНСКЕ
12:45 28.05.2019
XII белорусско-российский семинар «Полупроводниковые лазеры и системы на их основе» начал свою работу 27 мая в Институте физики НАН Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, на форуме обсуждаются основные направления совместных работ белорусских и российских ученых в рамках различных совместных программ и проектов в области полупроводниковых лазеров различных типов по исследованиям оптических и электрических свойств полупроводниковых гетероструктур, основные достижения по использованию полупроводниковых лазеров и систем на их основе.
В работе семинара принимают участие все основные научные группы из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Саратова и других регионов России, занимающиеся фундаментальными исследованиями и прикладными разработками в области полупроводниковых лазеров и материалов.
Семинар завершит работу 31 мая.
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