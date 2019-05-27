XII белорусско-российский семинар «Полупроводниковые лазеры и системы на их основе» начал свою работу 27 мая в Институте физики НАН Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, на форуме обсуждаются основные направления совместных работ белорусских и российских ученых в рамках различных совместных программ и проектов в области полупроводниковых лазеров различных типов по исследованиям оптических и электрических свойств полупроводниковых гетероструктур, основные достижения по использованию полупроводниковых лазеров и систем на их основе.

В работе семинара принимают участие все основные научные группы из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Саратова и других регионов России, занимающиеся фундаментальными исследованиями и прикладными разработками в области полупроводниковых лазеров и материалов.

Семинар завершит работу 31 мая.