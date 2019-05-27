Ведущий специалист по кредитованию одного из слонимских банков использовала служебное положение в целях личного обогащения, обманув доверие клиентки. Этот факт выявили работники Слонимской межрайонной финансовой милиции и районного отдела Следственного комитета в ходе проверки информации о хищении денежных средств бывшей работницей банка, которая уже находилась в поле зрения правоохранителей из-за совершенного мошенничества.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, ведущий специалист по кредитованию в 2017 году не выполнила необходимые операции по закрытию возобновляемого кредита после его полного погашения клиенткой – своей знакомой (та передала ей банковскую карту с ПИН-кодом для закрытия счета). Через несколько месяцев банковская работница воспользовалась этой картой, чтобы снять деньги на личные нужны.

Когда на мобильный телефон клиентки, уверенной, что она рассчиталась с банком полностью, стали приходить СМС-оповещения о снятии денег и растущей просрочке, работница банковского учреждения объясняла это техническим сбоем. А еще через несколько месяцев, когда эта версия уже стала вызывать сомнения у клиентки, в очередной раз ввела ее в заблуждение, уговорив согласиться на открытие «выплаченного» кредита и одолжить снятые с банковской карточки суммы якобы на организацию бизнеса.

В результате банку причинен ущерб в размере свыше 6000 рублей.

В отношении бывшей банковской работницы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 210 (хищение путем злоупотребления) Уголовного кодекса.