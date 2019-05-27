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ЭКОНОМИКА РБ
АКЦИОНЕРЫ БРЕСТСКОГО ЧУЛОЧНОГО КОМБИНАТА ЗАКЛЮЧАТ ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА С БАНКОМ РАЗВИТИЯ
11:52 28.05.2019
Очередное общее собрание акционеров ОАО «Брестский чулочный комбинат» состоится 28 мая.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на повестке дня собрания вопрос заключения договора поручительства с ОАО «Банк развития Республики Беларусь» для обеспечения исполнения обязательств по кредиту ОАО «Дяковичи» на цели финансирования инвестиционного проекта «Строительство молочно-товарной фермы на 2400 голов дойного стада вблизи н.п. Дяковичи Житковичского района».
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