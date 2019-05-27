В Могилевской области восстановлено более 1000 га деградированных и неэффективно осушенных болот в ходе реализации проекта международной технической помощи «Восстановление осушенных торфяников в Беларуси».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, проект реализуется с июля 2018 года общественным объединением «Зеленая экономика» под руководством Минприроды при финансовой поддержке Лесной службы Южной Кореи согласно Чангвонской инициативе в рамках соглашения с Секретариатом Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием.

Ключевым мероприятием проекта явилось осуществление заболачивания территорий осушенных торфяников Могилевской области: «Нарковщина» Чериковского района (383 га) и «Печенеж» Костюковичского района (670 га). На указанных территориях из средств проекта осуществлены работы по заболачиванию «под ключ». Указанные торфяники были отобраны с учетом высокой пожарной опасности их территории, усугублявшейся тем, что территории находятся в зоне радиоактивного загрязнения, что представляет особую угрозу, так как это увеличивает риск переноса радионуклидов на «чистые» земли в результате пожаров. Так проектная территория «Нарковщина» расположена в зоне радиоактивного загрязнения с уровнем загрязнения цезием-137 – 5-15 Ku/км2, а «Печенеж» – 15-40 Ku/км2.

27-30 мая 2019 года в Костюковичском и Чериковском районах Могилевской области пройдет мониторинговая миссия реализации проекта представителями Минприроды, Секретариата Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием и Министерства продовольствия, сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства Южной Кореи. Участники миссии посетят торфяники «Печенеж» в Костюковичском районе и «Нарковщина» в Чериковском, где будут ознакомлены с результатами работ по восстановлению проектных территорий.

Деградированные торфяники идентифицируются как «горячая точка». Они способствуют образованию нестабильной экологической ситуации.

Болота являются важным источником выбросов парниковых газов, ведь торф на 50% состоит из углерода. На естественных болотах при высоком уровне воды ежегодно происходит прирастание торфяного слоя. Полезное ископаемое накапливается в течение многих столетий, а сама экосистема превращается в кладовую углерода. Если болото осушить, то весь углерод начинает минерализовываться: при разложении торфа выделяется СО2, который уходит в атмосферу.

Настоящее бедствие на осушенных болотах — это пожары. В результате мелиорации на поверхность земли выходит сухой торф, который может воспламениться от малейшей искры. (например, в 2002 году, по данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, 1,5 млн долл. США были направлены для борьбы с торфяными пожарами).

Нарушается экосистема на прилегающих территориях. Осушенные торфяники теряют роль стабилизатора гидрологического режима рек, что ведет к потере флоры и фауны, изменению микроклимата, повышение энтропии рек и озер.

Деградированные торфяники исключены из хозяйственного оборота из-за их низкой производительности.

В ходе реализации проекта деградированные торфяники восстановлены биологически безопасным способом за счет заболачивания. Как результат, стало возможным возвращение земель в исходное естественное состояние.

Реабилитация нарушенных болот поможет стабилизации уровня грунтовых вод, предотвращению минерализации торфа и высыхания почв, сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу, снижению рисков лесных пожаров, а также увеличению численности редких видов флоры и фауны. Кроме того, территории Могилевской области выбраны не случайно.

Земли в некоторых районах по-прежнему несут бремя последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Восстановление торфяников будет также способствовать предотвращению возможного перекрестного загрязнения других областей в результате торфяных пожаров и миграция радионуклидов, попадающих в атмосферу в результате пожаров.