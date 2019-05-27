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ЭКОНОМИКА РБ


СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ» ПРЕДСТАВИЛА ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА ЧЕРЕЗ СВОИ ОТРАСЛЕВЫЕ КЛАСТЕРЫ НА ФОРУМЕ В СМОРГОНИ
10:13 28.05.2019

Администрация СЭЗ «Гродноинвест» приняла участие в Международном экономическом форуме «Новые возможности и перспективы сотрудничества», который прошел 25 мая в Сморгони.

Как сообщает сайт СЭЗ, перспективы развития бизнеса в Гродненской области через отраслевые кластеры СЭЗ «Гродноинвест» представил начальник отдела ВЭД администрации СЭЗ Денис Шулейко. Он выступил на секции «Кластеры открывают границы для развития регионов». Свое экспертное мнение по данной теме также озвучили директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С. Кунявского – Жанна Тарасевич, консультант Республиканского фонда содействия развитию предпринимательства Людмила Истомина, начальник управления экономики инновационной деятельности Министерства экономики Беларуси Дмитрий Крупский, а также руководство резидентов СЭЗ ИООО «Кроноспан» и ООО «Шинака Мебель Бел», ведущих компаний в сфере деревообработки и производства мебели в регионе.

Представители региональных властей и бизнеса из Беларуси, Польши и Литвы приняли участие в работе форума. В рамках Пленарного заседания состоялась презентация экономического потенциала и инвестиционных возможностей Сморгонского, Островецкого и Ошмянского районов. Особое внимание было уделено вопросам развития регионального предпринимательства. На тематических секциях обсуждались вопросы сотрудничества в сфере промышленного производства, энергетики, продвижения кластерной модели развития экономики, туризма, гостиничного бизнеса и логистики.

Ключевую долю в структуре производства СЭЗ «Гродноинвест» занимают предприятия деревообрабатывающей и мебельной отраслей (33%). В 2018 году они произвели продукции на 830 миллионов рублей, темп роста составил 125%. В данных отраслях представлены 24 резидента СЭЗ «Гродноинвест» (32% от общего числа).

Администрация СЭЗ активно развивает идею отраслевой кластеризации, целью которой является повышение внутренней кооперации между действующими и потенциальными резидентами и повышение инвестиционной привлекательности Гродненской области. За последние два года участниками мебельного кластера в Сморгони стали 4 компании-резидента СЭЗ. Одним из них стал производитель мебели и элементов для Группы компаний IKEA «ГАБИ-БЕЛ».
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