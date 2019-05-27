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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «КУЗЛИТМАШ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ НА ВЫСТАВКЕ «МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2019» В МОСКВЕ
18:08 27.05.2019
ОАО «Кузлитмаш» принимает участие в международной промышленной выставке «Металлообработка-2019», которая проходит 27-31 мая в Москве (Россия).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, ОАО «Кузлитмаш» представит натурные образцы кузнечно-прессового оборудования: пресс кривошипно-коленный чеканочный усилием 2500 кН мод. КР8334 и пресс листогибочный гидравлический с ЧПУ усилием 1000 кН мод. ИП1430ГФ3.
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