ЭКОНОМИКА РБ

ОАО «КУЗЛИТМАШ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ НА ВЫСТАВКЕ «МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2019» В МОСКВЕ

18:08 27.05.2019 ОАО «Кузлитмаш» принимает участие в международной промышленной выставке «Металлообработка-2019», которая проходит 27-31 мая в Москве (Россия). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, ОАО «Кузлитмаш» представит натурные образцы кузнечно-прессового оборудования: пресс кривошипно-коленный чеканочный усилием 2500 кН мод. КР8334 и пресс листогибочный гидравлический с ЧПУ усилием 1000 кН мод. ИП1430ГФ3.