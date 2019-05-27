На 1 мая 2019 года на учете в налоговых органах Витебской области состояло 22089 индивидуальных предпринимателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Витебской области, от этой категории плательщиков в бюджет области поступило 17,8 млн руб., темп роста по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в фактических ценах составил 123,5%.

Основную долю составляют поступления по следующим налогам: по налогу при упрощенной системе налогообложения – 8,2 млн руб., по единому налогу с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц – 3,4 млн руб., по налогу на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Беларуси, – 1,5 млн руб. Кроме того, сумма поступления подоходного налога с доходов от предпринимательской деятельности составила 3 млн руб.