Республиканская олимпиада по менеджменту среди молодежи пройдет 28-29 мая в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, в ней примет участие 106 финалистов, рефераты которых на актуальные темы в области менеджмента качества и системного менеджмента были признаны лучшими на первом этапе олимпиады.

Среди финалистов – студенты и магистранты из 8 учреждений высшего образования: Академии управления при президенте Беларуси, Белорусского национального технического университета, Белорусского государственного технологического университета, Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, Гродненского государственного аграрного университета, Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, Витебского государственного технологического университета, Белорусского государственного университета транспорта.

Второй этап олимпиады будет проводиться в Белорусском государственном институте стандартизации и сертификации (БелГИСС).

Участникам предстоит ответить на тестовые задания, а также представить показательные командные выступления.

Для подведения окончательных итогов олимпиады создана Республиканская экспертная комиссия, в состав которой входят представители Госстандарта, Министерства образования Беларуси, БелГИСС, ведущие специалисты в области менеджмента качества организаций республики.

Олимпиада проводится в рамках международного Глобального проекта «Молодежное творческое движение “Эстафета качества”», направленного на вовлечение творческой молодежи разных стран в движение за деловое совершенство и качество, совершенствование организаций, повышение качества продукции и услуг, достижение устойчивого развития общества и улучшение качества жизни.

В ней могут принимать участие студенты и магистранты учреждений высшего образования Беларуси, а также специалисты в возрасте до 30 лет, чья профессиональная деятельность связана с качеством продукции и услуг.

В 2019 г. Республиканская олимпиада по менеджменту среди молодежи проводится в шестой раз. С 2014 г. победителями в ней были признаны 28 студентов и магистрантов из 4 учреждений высшего образования страны, в том числе один специалист в области качества в возрасте до 30 лет.