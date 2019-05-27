|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.05.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ МАГАЗИН SERGE ОТКРЫЛСЯ В РОССИИ
17:01 27.05.2019
Новый магазин SERGE открылся в Челябинске (Россия).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе SERGE, магазин расположен по адресу ул. 40-летия Победы, 61.
В магазине представлен весь ассортимент мужской и женской продукции торговой марки SERGE: нижнее белье, одежда для сна и отдыха, верхняя одежда и одежда для спорта. Большой выбор элегантных кружевных и практичных хлопковых моделей.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 28.05.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 27.05.2019
Курсы в банках
на 27.05.2019
Конвертация в банках
на 27.05.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте