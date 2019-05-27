ЭКОНОМИКА РБ

НОВЫЙ МАГАЗИН SERGE ОТКРЫЛСЯ В РОССИИ

17:01 27.05.2019 Новый магазин SERGE открылся в Челябинске (Россия). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе SERGE, магазин расположен по адресу ул. 40-летия Победы, 61. В магазине представлен весь ассортимент мужской и женской продукции торговой марки SERGE: нижнее белье, одежда для сна и отдыха, верхняя одежда и одежда для спорта. Большой выбор элегантных кружевных и практичных хлопковых моделей.