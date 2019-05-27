ООО «Завод автомобильных прицепов и кузовов «МАЗ-КУПАВА» (Минск) и ОАО «Минский автомобильный завод» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» (Минск) награждены поощрительными дипломами в номинации «Машиностроение и металлообработка» Республиканского конкурса «Лучший экспортер 2018 года».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в 2011 году Минский автозавод становился победителем в данной номинации.

По итогам 2018 года в финальный этап конкурса вышло 151 предприятие. Конкурс проводился в 22 номинациях, в которых были определены победители, а предприятия, набравшие максимально близкое к победителю количество баллов и показавшие выдающиеся результаты в экспорте продукции и услуг, награждены поощрительными дипломами.

Победителями конкурса «Лучший экспортер 2018 года» признаны: ЗАО «Атлант» (Минск); «Оршанский лесхоз» (Витебская обл.); «Бумажная фабрика «Спартак» (Могилевская обл.); ИООО «Кроноспан» (Гродненская обл.); «ЭПАМ Системз» (Минск); «Производственное объединение «Энергокомплект» (Витебская обл.); ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» (Минская обл.); ОАО «Белорусский металлургический завод – управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания» (Гомельская обл.); СООО «Лекфарм» (Минская обл.); СООО «Конте Спа» (Гродненская обл.); «Пинский мясокомбинат» (Брестская обл.); ОАО «Савушкин продукт» (Брестская обл.); СП ОАО «Санта Бремор» (Брестская обл.); ОАО «Гомельстекло» (Гомельская обл.); СЗАО «Респекта» (Минск); ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод» (Гомельская обл.) совместно с ЗАО «Белорусская нефтяная компания» (Минск); ООО «АвантРейл» (Минск); «Белорусский государственный медицинский университет» (Минск); ОАО «Западэлектросетьстрой» (Минск); ООО «Терра Моторс» (Гомельская обл.); СООО «ТрансЭкспедиция» (Витебская обл.).

Организатором конкурса традиционно выступила Белорусская торгово-промышленная палата совместно с министерствами архитектуры и строительства, здравоохранения, иностранных дел, лесного хозяйства, промышленности, сельского хозяйства и продовольствия, транспорта и коммуникаций, экономики, Госкомвоенпромом, концернами «Белгоспищепром», «Беллесбумпром», «Белнефтехим», рядом других государственных органов, организаций и бизнес-союзов.

По данным организаторов конкурса, общий объем экспорта финалистов конкурса составляет $14,76 млрд, или 35% общего объема экспорта за прошлый год по стране. География их поставок составила 140 стран. Новые рынки в 2018 году освоили 82 финалиста.