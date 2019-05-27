Национальная академия наук Беларуси, Совет молодых ученых НАН при участии Европейской биотехнологической ассоциации 27-31 мая проводят в Минске II Европейскую школу биотехнологов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НАН Беларуси, цель мероприятия – содействие научному и профессиональному росту молодых ученых – биотехнологов, установление международных научных связей, привлечение признанных ученых к решению наиболее актуальных задач в области биотехнологий.

Молодым ученым Академии наук, представителям вузов и медицинских заведений страны прочитают лекции ведущие профессора, работающие в сфере биотехнологий, стран Европейского союза (Великобритании, Нидерландов, Испании, Италии, Турции и др.), России, а также Беларуси. Рабочий язык школы – английский. В качестве приглашенных лекторов выступят члены Европейской биотехнологической ассоциации (European Biotechnology Thematic Network Association-EBTNA) во главе с президентом Европейской биотехнологической ассоциации проф. Мунисом Дундаром. В рамках работы школы, кроме лекций, запланированы научные дискуссии, круглые столы, посещение профильных институтов НАН Беларуси. Молодые ученые получат возможность узнать новейшую информацию о последних достижениях фундаментальной, прикладной биотехнологии, перспективных исследованиях и разработках, а также представить коллегами и международным экспертам свои исследовательские проекты в формате постерной сессии. Планируется, что в работе II Европейской биотехнологической школы примут участие более 100 человек (лекторов и слушателей), прошедших предварительный отбор и активно работающих в области биотехнологий.