ЭКОНОМИКА РБ

НОВЫЙ МАГАЗИН «МАРКО» ОТКРЫЛСЯ В МИНСКЕ

15:55 27.05.2019 Новый магазин «Марко» открылся в Минске (ул. Богдановича, 89, на первом этаже жилого многоэтажного дома рядом с супермаркетом крупной сети). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ООО «Управляющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко», в Минске это 25-й по счету торговый объект бренда. Просторный торговый зал и современная система выкладки обуви позволяют покупателям самостоятельно и быстро выбирать нужную модель и размер. В магазине представлены женская и мужская коллекции Marko, детская обувь бренда San Marko, обувь для активного образа жизни бренда Spotter.