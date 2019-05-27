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ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ МАГАЗИН «МАРКО» ОТКРЫЛСЯ В МИНСКЕ
15:55 27.05.2019
Новый магазин «Марко» открылся в Минске (ул. Богдановича, 89, на первом этаже жилого многоэтажного дома рядом с супермаркетом крупной сети).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ООО «Управляющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко», в Минске это 25-й по счету торговый объект бренда.
Просторный торговый зал и современная система выкладки обуви позволяют покупателям самостоятельно и быстро выбирать нужную модель и размер.
В магазине представлены женская и мужская коллекции Marko, детская обувь бренда San Marko, обувь для активного образа жизни бренда Spotter.
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