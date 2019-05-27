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ЭКОНОМИКА РБ
В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА КОЛИЧЕСТВО РЕМЕСЛЕННИКОВ УВЕЛИЧИЛОСЬ ПОЧТИ НА ТРЕТЬ
15:50 27.05.2019
На 1 мая 2019 года в Витебской области 1541 физическое лицо уплатило сбор за осуществление ремесленной деятельности.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Витебской области, по сравнению с аналогичной датой прошлого года количество ремесленников увеличилось на 463 человека.
Наибольшее число плательщиков сбора осуществляют деятельность в Витебске, Орше, Полоцке и Новополоцке.
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