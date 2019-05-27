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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛОРУССКИЕ НЕФТЯНИКИ ПОСТРОИЛИ СКВАЖИНУ НА СЕМИРЕНКОВСКОМ ГАЗОКОНДЕНСАТНОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ В УКРАИНЕ
15:37 27.05.2019
Со значительным опережением графика белорусские нефтяники построили скважину №72 на Семиренковском газоконденсатном месторождении в Украине.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ПО «Белоруснефть», глубина скважины составила 5420 м. Работала на этом объекте буровая бригада №1 ООО «Сервис Ойл» по договору с компанией ДТЭК «Нефтегаз».
Коллектив бригады приступил к освоению скважины. Демонтаж буровой установки компания «Сервис Ойл», дочернее предприятие «Белоруснефти», планирует выполнить с помощью специалистов Вышкомонтажного управления предприятия белорусских нефтяников.
Впереди у буровиков новая задача – строительство на этой же площади скважины №75.
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