ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
27.05.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ НОВОГО ПОЛИГОНА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ В МИНСКЕ НЕ РЕШЕНА
14:42 27.05.2019

В Минске не решена проблема определения площадки для нового полигона твердых бытовых отходов для столицы. Это отмечают в Генпрокуратуре.

Так, в ходе мониторинга стали очевидны нарушения предметной Инструкции по организации раздельного сбора (сбора), хранения и перевозки коммунальных отходов, требований Правил благоустройства и содержания города Минска, санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к содержанию территорий населенных пунктов и организаций».

В частности, на ряде мусорных площадок сбор и разделение коммунальных отходов по видам организован не в полном объеме; вскрыты факты несвоевременного вывоза с таких площадок ТКО и обрезанных веток; своевременно не проведены санитарные уборки территорий контейнерных площадок для сбора крупногабаритного мусора, вблизи мусороприемных камер находились грызуны.

Кроме того, в отдельных случаях контейнеры для сбора вторичных материальных ресурсов были размещены на зеленой зоне, тротуарах; у населения отсутствовала достаточная информация о видах перерабатываемых отходов.

Выявленные нарушения повлекли неправильный сбор отходов, в том числе смешивание полимерных отходов с другими при их перевозке, из-за чего снизились качественные характеристики сортировочных линий, не были исполнены показатели по вторичному использованию образовавшихся в столице отходов.

Еще одна проблема: в Минске не в полной мере отошли от практики строительства домов с мусоропроводами, которые после ввода в эксплуатацию часто «заваривали». При этом в ходе проектирования дворовых территорий в столице в ряде случаев не были учтены новые требования к раздельному сбору ТКО.

По результатам проверок прокуроры внесли в адрес территориальных исполнительных и распорядительных органов 5 представлений, направили 4 информационные записки, вынесли 3 предписания, составили 10 административных протоколов в отношении 10 должностных лиц жилищно-коммунальных служб, УП «Спецкоммунавтотранс» и иных организаций.

В актах надзора органы прокуратуры Минска потребовали: разработать и утвердить программу по обращению с отходами в Минске; разработать и утвердить документацию для строительства нового полигона твердых бытовых отходов для Минска; завершить строительство предприятия по сортировке бытовых отходов в районе полигона «Тростенецкий»; организовать размещение на дворовых территориях многоквартирной жилой застройки контейнерных площадок для раздельного сбора ТКО; на постоянной основе проводить мониторинги таких площадок в целях контроля за их надлежащим санитарным состоянием.

Выполнение актов надзора взято на контроль.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 28.05.2019
валюта курс
EUR 2.3266
USD 2.0779
RUB 3.2242
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.05.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3266 +0.0014
USD 2.0779 -0.0014
RUB 3.2242 +0.0036
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.05.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3240 2.3290
USD 2.0760 2.0800
RUB 3.2220 3.2250
подробнее

Конвертация в банках
на 27.05.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1180 1.1210
EUR/RUB 72.0000 72.4000
USD/RUB 64.4000 64.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте