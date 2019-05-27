В Минске не решена проблема определения площадки для нового полигона твердых бытовых отходов для столицы. Это отмечают в Генпрокуратуре.

Так, в ходе мониторинга стали очевидны нарушения предметной Инструкции по организации раздельного сбора (сбора), хранения и перевозки коммунальных отходов, требований Правил благоустройства и содержания города Минска, санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к содержанию территорий населенных пунктов и организаций».

В частности, на ряде мусорных площадок сбор и разделение коммунальных отходов по видам организован не в полном объеме; вскрыты факты несвоевременного вывоза с таких площадок ТКО и обрезанных веток; своевременно не проведены санитарные уборки территорий контейнерных площадок для сбора крупногабаритного мусора, вблизи мусороприемных камер находились грызуны.

Кроме того, в отдельных случаях контейнеры для сбора вторичных материальных ресурсов были размещены на зеленой зоне, тротуарах; у населения отсутствовала достаточная информация о видах перерабатываемых отходов.

Выявленные нарушения повлекли неправильный сбор отходов, в том числе смешивание полимерных отходов с другими при их перевозке, из-за чего снизились качественные характеристики сортировочных линий, не были исполнены показатели по вторичному использованию образовавшихся в столице отходов.

Еще одна проблема: в Минске не в полной мере отошли от практики строительства домов с мусоропроводами, которые после ввода в эксплуатацию часто «заваривали». При этом в ходе проектирования дворовых территорий в столице в ряде случаев не были учтены новые требования к раздельному сбору ТКО.

По результатам проверок прокуроры внесли в адрес территориальных исполнительных и распорядительных органов 5 представлений, направили 4 информационные записки, вынесли 3 предписания, составили 10 административных протоколов в отношении 10 должностных лиц жилищно-коммунальных служб, УП «Спецкоммунавтотранс» и иных организаций.

В актах надзора органы прокуратуры Минска потребовали: разработать и утвердить программу по обращению с отходами в Минске; разработать и утвердить документацию для строительства нового полигона твердых бытовых отходов для Минска; завершить строительство предприятия по сортировке бытовых отходов в районе полигона «Тростенецкий»; организовать размещение на дворовых территориях многоквартирной жилой застройки контейнерных площадок для раздельного сбора ТКО; на постоянной основе проводить мониторинги таких площадок в целях контроля за их надлежащим санитарным состоянием.

Выполнение актов надзора взято на контроль.