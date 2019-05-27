ЭКОНОМИКА РБ

АБОНЕНТЫ LIFE:) МОГУТ ПОЛУЧИЛИ БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП К СЕРВИСАМ БЕЛАРУСБАНКА И ПРИОРБАНКА

14:20 27.05.2019 Абонентам телеком-оператора Life:) предоставлен бесплатный доступ для оплаты через ОАО «АСБ Беларусбанк» и «Приорбанк» ОАО. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, абоненты могут пользоваться сервисами с нулевым балансом и не расходовать свой трафик. Для этого необходимо выбрать интернет-банкинг или мобильное приложение банков и совершать платежи.