|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.05.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
АБОНЕНТЫ LIFE:) МОГУТ ПОЛУЧИЛИ БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП К СЕРВИСАМ БЕЛАРУСБАНКА И ПРИОРБАНКА
14:20 27.05.2019
Абонентам телеком-оператора Life:) предоставлен бесплатный доступ для оплаты через ОАО «АСБ Беларусбанк» и «Приорбанк» ОАО.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, абоненты могут пользоваться сервисами с нулевым балансом и не расходовать свой трафик. Для этого необходимо выбрать интернет-банкинг или мобильное приложение банков и совершать платежи.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 28.05.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 27.05.2019
Курсы в банках
на 27.05.2019
Конвертация в банках
на 27.05.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте