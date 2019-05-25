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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ УСТАНОВЛЕН ЗАПРЕТ НА ЛОВ СОМА
13:56 27.05.2019
В рыболовных угодьях Гомельской и Брестской областей запрет на лов сома начал действовать с 19 мая и продлится по 20 июня.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира, в других областях Беларуси запрет будет установлен с 31 мая по 1 июля. Сом нерестится позже других рыб при прогреве воды до 18°С. Запрет на его лов в период нереста является одной из мер охраны этого, некогда краснокнижного, вида.
Сом потребляет сорную, больную и погибшую рыбу, являясь тем самым биомелиоратором водоемов, создающим благоприятные условия для развития здоровой ихтиофауны.
Незаконная добыча одной особи сома во время запрета обойдется нарушителям в 12 базовых величин (306 рублей).
Кроме того, на них будет наложен административный штраф – до 50 базовых величин. А в случае если ущерб от нелегальной рыбалки превысит 100 базовых величин, может быть возбуждено уголовное дело.
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