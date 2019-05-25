Сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Гродненского облисполкома с поличным при получении взятки задержали относящееся к руководящему составу должностное лицо одного из государственных предприятий перерабатывающей промышленности, в компетенцию которого входило заключение договоров поставок запасных частей и комплектующих к технологическому оборудованию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в УВД Гродненского облисполкома, мужчина 1968-го года рождения за деньги, которые получал от представителя посреднической коммерческой структуры на протяжении нескольких месяцев, обеспечивал положительное решение определенных вопросов. Всего ему было передано более пяти тысяч долларов США.

Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. По статье «получение взятки» в отношении него возбуждено уголовное дело. Также под стражей находится лицо, передавшее деньги в качестве взятки. В отношении него уголовное дело возбуждено по статье «дача взятки».