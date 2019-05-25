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ЭКОНОМИКА РБ
КОМПАНИЯ «БЕЛТЕЛЕКОМ» ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ДЛЯ БИЗНЕСА
12:57 27.05.2019
РУП «Белтелеком» предлагает пакет телекоммуникационных услуг для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – «Бизнес-кейс 100».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в пакет включены востребованные услуги, которые помогут организовать работу в современном офисе.
В рамках пакета «Бизнес-кейс 100» абонент сможет пользоваться:
безлимитным доступом к сети Интернет на скорости до 100 Мбит/с на прием и до 50 Мбит/с на передачу;
телефонной связью на базе платформы IMS на условиях неограниченного количества соединений в сети «Белтелеком» для двух номеров с услугой CLIP и дополнительными услугами (сокращенный набор номера, все виды переадресации вызова, ожидание вызова, запрет некоторых видов исходящей связи, замена код-пароля, временный запрет входящей связи, услуга напоминания, передача вызова, соединение без набора номера, секретарь, конференц-связь);
телевидением ZALA по технологии SMART на условиях тарифного плана «Канапа ТВ».
Подключив пакет «Бизнес-кейс 35», абонент сможет пользоваться безлимитным доступом в сеть Интернет на скорости до 35 Мбит/с с включенными услугами антивирусной защиты для двух персональных компьютеров (используется программный продукт Kaspersky Internet Security). Кроме того, клиенту предоставляется телефонная связь на базе платформы IMS на двух номерах с неограниченным количеством соединений в сети «Белтелеком». Для каждого номера предусматривается услуга CLIP и дополнительные услуги телефонной связи.
В пакет также входит базовый комплект услуги «Умный дом», позволяющий сделать работу в офисе комфортной и безопасной (абонентское устройство (контроллер), датчики задымленности, движения и открытия дверей/окон).
Услуги предоставляются при наличии технической возможности, уточнить которую можно по номеру 123. Для подключения пакетов услуг необходимо обращаться в сервисный центр.
«Белтелеком» также предлагает линейку тарифных планов высокоскоростного нелимитируемого доступа в сеть Интернет «Бизнес-комплект». В зависимости от потребностей абоненты могут выбрать необходимый тарифный план на скорости от 20 до 200 Мбит/с.
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