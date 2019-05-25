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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОЕКТ ПО ВТОРОЙ ОЧЕРЕДИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖК «АРКАДИЯ» УЙДЕТ НА ЭКСПЕРТИЗУ В НАЧАЛЕ ИЮНЯ
12:46 27.05.2019

Завершается разработка проектной документации по достройке второй очереди ЖК «Аркадия» в районе ул. Богдановича. Планируемый срок передачи проекта в Главгосстройэкспертизу – июнь 2019 года. Об этом, пишет агентство «Минск-Новости», сообщил 25 мая во время прямой телефонной линии первый заместитель председателя Мингорисполкома Федор Римашевский.

Проект 4-й очереди строительства еще разрабатывается.

«Формирование стоимости строительства одного квадратного метра жилых помещений будет производиться государственным предприятием «УКС Советского района Минска» после получения заключений РУП «Главгосстройэкспертиза», утверждающих стоимость строительства объектов», - уточнил Ф. Римашевский.

Как известно, указ №430 о завершении строительства жилых домов ЖК «Аркадия» вышел 06.11.2018 г. В начале декабря 2018-го новый заказчик – УКС Советского района – заключил договора на завершение работ по долгостроям со Стройтрестом №4. Далее «Белремстройпроект» и «Институт жилища – НИПТИС им. С. Атаева» выполнили обследования недостроенных объектов комплекса. Их заключение – несущая способность каркасов зданий не нарушена, монолит соответствует расчетным нагрузкам. Следующим этапом стало решение Мингорисполкома об изъятии земельных участков, ранее предоставленных ООО «Тамбаз», и передача их во временное пользование новому заказчику.

Параллельно Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру проводило оценку объектов незавершенного строительства. А УП «Минскпроект» приступил к разработке проектно-сметной документации.

Известно, что в составе 4-й очереди строительства изначально была запроектирована медицинская амбулатория. Как уточнил Ф. Римашевский, от ее возведения не отказались, поскольку объект необходим для обслуживания жителей микрорайона ввиду значительной загрузки действующих организаций здравоохранения.

«Финансирование проектных и строительных работ по амбулатории будет осуществляться из средств бюджета Минска», - дополнил первый заместитель председателя Мингорисполкома.
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