ЭКОНОМИКА РБ

ЗАМНАЧАЛЬНИКА ИМНС ПО ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕТ 29 МАЯ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ

12:32 27.05.2019 Заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам Беларуси по Гродненской области Татьяна Петрова проведет 29 мая прямую телефонную линию. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Гродненской области, задать вопросы можно с 9.00 до 13.00 по телефону 8 (0152) 45-30-04.