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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАЗ НАЧАЛ ПОСТАВКИ 220-ТОННЫХ САМОСВАЛОВ ДЛЯ ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЯ В СУЭК
12:18 27.05.2019
ОАО «БЕЛАЗ» поставило 220-тонный карьерный самосвал «БЕЛАЗ-75306» для промышленной эксплуатации в АО «Разрез Харанорский», входящее в состав Сибирской угольной энергетической компании.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, это первый из пяти белорусских карьерных самосвалов, которые будут поставлены на Харанорский для организации вскрышного комплекса. Три самосвала уже отгружены с предприятия, отгрузка последней машины этой партии будет осуществлена до конца этого месяца.
Карьерный самосвал «БЕЛАЗ-75306» грузоподъемностью 220 тонн с электромеханической трансмиссией, современным дизельным двигателем отличается особыми улучшенными техническими характеристиками. Машина оборудована многочисленными системами контроля, обеспечивающими повышенную надежность эксплуатации и безопасность водителя.
Приобретение АО «Разрез Харанорский» карьерных самосвалов «БЕЛАЗ» осуществляется в рамках масштабного технического перевооружения, начатого на разрезе.
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