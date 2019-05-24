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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ ВОЗЛЕ ЦУМА ОТКРЫЛСЯ "УМНЫЙ" ПАВИЛЬОН
11:42 27.05.2019
В Минске возле ЦУМа открылся "умный" павильон (пр. Независимости, 54).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве информации, выпить кофе, подзарядить гаджет, оформить подписку, выйти в сеть с помощью бесплатного Wi-Fi, приобрести газеты и журналы, книги белорусских издательств и канцелярские принадлежности можно в новом "умном" павильоне "Белдрук".
"Умные" павильоны начинают появляться и в областных центрах. Так, первый павильон уже установлен в городе Гродно. Для посетителей «умный» павильон откроет двери до конца мая.
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