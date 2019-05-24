В Минске возле ЦУМа открылся "умный" павильон (пр. Независимости, 54).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве информации, выпить кофе, подзарядить гаджет, оформить подписку, выйти в сеть с помощью бесплатного Wi-Fi, приобрести газеты и журналы, книги белорусских издательств и канцелярские принадлежности можно в новом "умном" павильоне "Белдрук".

"Умные" павильоны начинают появляться и в областных центрах. Так, первый павильон уже установлен в городе Гродно. Для посетителей «умный» павильон откроет двери до конца мая.