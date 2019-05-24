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ЭКОНОМИКА РБ


БЖД НА ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ II ЕВРОПЕЙСКИХ ИГР НАЗНАЧИЛА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОЕЗД ИЗ БРЕСТА В ВАРШАВУ
10:40 27.05.2019

В связи с предстоящими II Европейскими играми Белорусской железной дорогой совместно с Польскими железными дорогами согласован и назначен в обращение поезд международных линий № 137/136 Брест-Варшава.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, он будет курсировать из Бреста и Варшавы с 16 июня по 14 июля 2019 года (кроме 30 июня) по средам, пятницам и воскресеньям.

Из Бреста поезд будет отправляться в 05:10 и прибывать на станцию Варшава-Центральная в 7:55, в обратном направлении со станции Варшава-Центральная — в 16:05 и прибывать на станцию Брест-Центральный в 21:06.

Его расписание составлено с учетом возможности пересадки на поезда, курсирующие в другие города Беларуси. Так, пассажиры, прибывшие в Брест, могут осуществить поездку в столицу Беларуси поездом № 96 Брест-Минск отправлением из Бреста в 23:53 и прибытием в Минск в 05:16. При следовании из Минска поездом № 737 Минск-Брест пассажиры имеют возможность отправиться со ст. Минск-Пассажирский в 23:43 и прибыть в Брест в 03:40.

Пассажиры, прибывшие в Минск поездом № 96 Брест-Минск, могут осуществить поездку в Полоцк поездом № 741 Минск-Полоцк, в Гомель — поездом № 716 Минск-Гомель, а также до других железнодорожных станций, расположенных на маршрутах следования указанных поездов.

Также из Бреста пассажиры могут осуществить поездку в Витебск поездом № 658 Брест-Витебск, который следует через Пинск, Лунинец, Минск, Борисов и Оршу.

До Варшавы с пересадкой на станции Минск-Пассажирский на поезд № 737 Минск-Брест пассажиры могут добраться из Гомеля поездами № 715 Гомель-Минск, № 631 Гомель-Гродно (через Калинковичи) и Витебска поездом № 657 Витебск-Брест.

Продажа проездных документов (билетов) на поезд № 137/136 Брест-Варшава уже открыта. Пограничный таможенный контроль осуществляется через зал таможенного досмотра вокзала станции Брест-Центральный.
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