Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 27 мая 2019 года отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию яичной продукции производства ОАО «1-ая Минская птицефабрика».

Как сообщает Россельхознадзор, решение принято на основании ходатайства Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

Указанная продукция должная быть выработана с 27 мая 2019 года и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.