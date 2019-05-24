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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «1-АЯ МИНСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» ВНОВЬ МОЖЕТ ПОСТАВЛЯТЬ ПРОДУКЦИЮ В РОССИЮ
09:44 27.05.2019
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 27 мая 2019 года отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию яичной продукции производства ОАО «1-ая Минская птицефабрика».
Как сообщает Россельхознадзор, решение принято на основании ходатайства Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.
Указанная продукция должная быть выработана с 27 мая 2019 года и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.
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