В Беларуси розничные цены на автомобильное топливо с 26 мая 2019 года повысились на одну копейку.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Белнефтехим», теперь цена АИ-92-К5-Евро составляет 1,57 рубля, АИ-95-К5-Евро – 1,68 рубля, АИ-98-К5-Евро – 1,89 рубля, ДТ – 1,68 рубля.

«В мае 2019 г. продолжился рост стоимости нефти на мировом рынке. При некотором снижении котировок нефти марки Brent в последние несколько дней среднее значение котировок с 1 по 23 мая 2019 г. составило около 72 долларов США за баррель, увеличившись к уровню января 2019 г. на 21%. Цена российской нефти, поставляемой на белорусские НПЗ, с учетом укрепления курса белорусского рубля увеличилась за этот период на 18,6%», - поясняет концерн.

В таких условиях с целью компенсации возрастающих затрат НПЗ и поддержания их финансовой устойчивости продолжается реализация выбранной концерном стратегии поэтапного изменения цен на нефтепродукты.

В целом с начала 2019 года цены на АЗС в Беларуси увеличились на 8,45%.

«Даже после повышения цен стоимость белорусского моторного топлива остается на более низком уровне, чем в сопредельных государствах, кроме Российской Федерации, имеющей достаточные запасы собственного углеводородного сырья. Так, на 24 мая 2019 г., цена бензина и дизельного топлива в Украине на 40-48%, а в Прибалтике и Польше – на 58-80% выше, чем в Беларуси.», - говорится в сообщении концерна.