Компания Velcom | A1 представила новую линейку тарифов «А1 Бизнес онлайн» с безлимитным доступом в интернет по технологии Ethernet на базе оптоволоконной сети. Теперь в зависимости от масштабов и потребностей своего бизнеса корпоративные клиенты компании могут выбрать соединение на скорости от 12 до 150 Мбит/с.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, в линейку вошли 7 тарифных планов:

«Бизнес онлайн 12»: скорость соединения 12 Мбит/с; абонентская плата – 28 руб.;

«Бизнес онлайн 20»: скорость соединения 20 Мбит/с; абонентская плата – 37 руб.;

«Бизнес онлайн 40»: скорость соединения 40 Мбит/с; абонентская плата – 59 руб.;

«Бизнес онлайн 60»: скорость соединения 60 Мбит/с; абонентская плата – 100 руб.;

«Бизнес онлайн 80»: скорость соединения 80 Мбит/с; абонентская плата – 115 руб.;

«Бизнес онлайн 100»: скорость соединения 100 Мбит/с; абонентская плата – 138 руб.;

«Бизнес онлайн 150»: скорость соединения 150 Мбит/с; абонентская плата – 190 руб.

Бонусом для пользователей новой линейки станет возможность получить в бесплатное пользование Wi-Fi-роутер. Для абонентов тарифных планов со скоростью соединения от 60 Мбит/с роутер будет оснащен SIM-картой с поддержкой 3G/4G, которая в случае необходимости гарантирует автоматический переход на резервный канал связи. Таким образом, абоненты могут быть уверены, что их работе ничего не помешает, а связь будет доступна 24/7.

Кроме того, пользователям новой линейки доступны дополнительные услуги. Среди них: IT-поддержка по оказанию технической помощи клиентам (как дистанционно, так и с выездом на место), а также возможность подключения домашних точек с предоставлением мобильного и фиксированного интернета вне офиса – для комфортной организации удаленной работы из дома.

Подключиться на тарифные планы линейки «А1 Бизнес онлайн» можно везде, где доступна Ethernet-сеть Velcom | A1, то есть во всех крупных бизнес-центрах Минска и других городов республики.

Для новых абонентов линейки «А1 Бизнес онлайн», а также абонентов, подключающих дополнительные линии, действует акция: скидка 50% на абонентскую плату на первые 6 месяцев с момента подключения.