|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.05.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
КОМПАНИЯ VELCOM | A1 ЗАПУСТИЛА НОВУЮ ЛИНЕЙКУ «A1 БИЗНЕС ОНЛАЙН» С ФИКСИРОВАННЫМ ИНТЕРНЕТОМ ДЛЯ БИЗНЕСА
17:25 24.05.2019
Компания Velcom | A1 представила новую линейку тарифов «А1 Бизнес онлайн» с безлимитным доступом в интернет по технологии Ethernet на базе оптоволоконной сети. Теперь в зависимости от масштабов и потребностей своего бизнеса корпоративные клиенты компании могут выбрать соединение на скорости от 12 до 150 Мбит/с.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, в линейку вошли 7 тарифных планов:
«Бизнес онлайн 12»: скорость соединения 12 Мбит/с; абонентская плата – 28 руб.;
«Бизнес онлайн 20»: скорость соединения 20 Мбит/с; абонентская плата – 37 руб.;
«Бизнес онлайн 40»: скорость соединения 40 Мбит/с; абонентская плата – 59 руб.;
«Бизнес онлайн 60»: скорость соединения 60 Мбит/с; абонентская плата – 100 руб.;
«Бизнес онлайн 80»: скорость соединения 80 Мбит/с; абонентская плата – 115 руб.;
«Бизнес онлайн 100»: скорость соединения 100 Мбит/с; абонентская плата – 138 руб.;
«Бизнес онлайн 150»: скорость соединения 150 Мбит/с; абонентская плата – 190 руб.
Бонусом для пользователей новой линейки станет возможность получить в бесплатное пользование Wi-Fi-роутер. Для абонентов тарифных планов со скоростью соединения от 60 Мбит/с роутер будет оснащен SIM-картой с поддержкой 3G/4G, которая в случае необходимости гарантирует автоматический переход на резервный канал связи. Таким образом, абоненты могут быть уверены, что их работе ничего не помешает, а связь будет доступна 24/7.
Кроме того, пользователям новой линейки доступны дополнительные услуги. Среди них: IT-поддержка по оказанию технической помощи клиентам (как дистанционно, так и с выездом на место), а также возможность подключения домашних точек с предоставлением мобильного и фиксированного интернета вне офиса – для комфортной организации удаленной работы из дома.
Подключиться на тарифные планы линейки «А1 Бизнес онлайн» можно везде, где доступна Ethernet-сеть Velcom | A1, то есть во всех крупных бизнес-центрах Минска и других городов республики.
Для новых абонентов линейки «А1 Бизнес онлайн», а также абонентов, подключающих дополнительные линии, действует акция: скидка 50% на абонентскую плату на первые 6 месяцев с момента подключения.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.05.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 24.05.2019
Курсы в банках
на 24.05.2019
Конвертация в банках
на 24.05.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте