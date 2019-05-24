В Брестской и Гродненской областях местные исполнительные и распорядительные органы, руководители организаций не принимают в полном объеме меры по развитию туристической привлекательности и придорожной инфраструктуры, по комплектованию организаций кадрами со знанием иностранных языков и оформлению информации на иностранных языках. Это было отмечено на совместном заседании коллегий Комитетов государственного контроля Брестской и Гродненской областей, где рассматривались результаты проведенных в этих регионах мониторингов по вопросам развития туристической привлекательности, состояния придорожной инфраструктуры.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, не используется также весь имеющийся потенциал культурного и природного наследия. Не приняты должные меры по обеспечению туристов жильем и предоставлению качественных услуг проживания. Недостаточно внимания уделяется содержанию автодорог, придорожной торговой сети, объектов историко-культурного наследия и АЗС.

Проведенные контрольно-аналитические мероприятия вскрыли существенные проблемы и негативные тенденции. В первую очередь речь идет о структуре экспорта туристических услуг и незначительных темпах их диверсификации. В последние годы остается низкой средняя продолжительность пребывания иностранных туристов в Беларуси, в том числе по причине неконкурентной стоимости предлагаемого туристического продукта.

Кроме того, недостаточно используется потенциал охотничьего и агроэкотуризма для иностранцев, не развивается такое перспективное направление, как промышленный туризм. Среди основных причин – ненадлежащая инфраструктура, неразвитый комплекс услуг и недостаточная работа по продвижению туристического продукта.

Для повышения туристической привлекательности не в полной мере используются возможности формирования региональных туристических кластеров и трансграничного сотрудничества.

Не теряет актуальности вопрос укомплектованности профессиональными кадрами, в том числе со знанием иностранных языков.

На заседании выработаны конкретные предложения по исправлению выявленных нарушений и недостатков, устранению негативных факторов, способствующих необоснованному и неэффективному использованию бюджетных средств, принятию мер по повышению эффективности работы исполнительной власти и организаций в сфере развития туристической привлекательности Брестской и Гродненской областей.

Согласно статистическим данным, объем экспорта туристических услуг (без учета экспорта организаций, подчиненных республиканским органам госуправления) в 2018 году в Брестской и Гродненской областях составил соответственно 14,9 млн долларов и 14 млн долларов, или 111,2% и 116,4% к уровню 2017 года.

Брестскую и Гродненскую области в прошлом году посетили 546 тыс. и 588 тыс. туристов соответственно (в 2017 году – 488 тыс. и 313 тыс. человек), в том числе в этих регионах в 2018 году побывали 281 тыс. и 196 тыс. иностранцев (в 2017 году – 242 тыс. и 102 тыс. человек).

Если в 2017 году воспользовались возможностью безвизового посещения Брестской и Гродненской области 4,4 тыс. и 51 тыс. иностранных туристов, то в 2018 году их число возросло до 18,4 тыс. и 97 тыс. человек соответственно.