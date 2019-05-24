Работы по реконструкции автомобильной дороги республиканского значения Р-80 Слобода – Паперня ведутся опережающими темпами, пишет Госкомитет по имуществу.

Как сообщили в Управляющей компании холдинга «Белавтодор», в настоящее время выполняемые работы ведутся с опережением графика на 123%. В январе 2017 года путем преобразования республиканского унитарного предприятия «Управляющая компания холдинга «Белавтодор» было создано открытое акционерное общество «Управляющая компания холдинга «Белавтодор», государственный пакет акций которого находится во владении и распоряжении Госкомимущества.

В настоящее время завершено устройство земляного полотна, а также более чем на 70% выполнены работы по устройству конструкции на уширениях автодороги. Кроме того, устроено цементобетонное покрытие на одной полосе, построены все водопропускные трубы. Вскоре будут завершены работы по строительству путепроводов и подземных пешеходных переходов, ведутся укрепительные работы по земляному полотну, устраивается водоотвод.

Автомобильная дорога Р-80 является частью второй кольцевой дороги вокруг г. Минска связывает автомобильные дороги М-2 Минск – Национальный аэропорт «Минск» и М-3 Минск – Витебск. Дорога реконструируется до параметров I-б категории с расчетной скоростью движения 120 км/час. Кредитная линия на реконструкцию автомобильной дороги Р-80 была предоставлена Европейским банком реконструкции и развития. Победителями на закупку работ по реконструкции автомобильной дороги Р-80 были признаны компании холдинга «Белавтодор». Начало реконструкции – ноябрь 2018, срок строительства 12 месяцев. Сметная стоимость работ 96 млн. руб.

Для выполнения работ реконструкции автомобильной дороги Р-80 предстоит выполнить 20 тыс. м. кубических выторфовки, уложить 555 тыс. м. кубических грунта, 110 тыс. тонн щебня в основание, 12,5 тыс. м. кубических тощего бетона, 88,5 тыс. тонн асфальтобетонных смесей, 39,2 тыс. м. кубических тяжелого бетона В35.

При реконструкции проводятся работы по защите окружающего и животного мира. Во избежание выхода диких животных, на участках дороги, проходящие через леса, устраивается ограждение защитной сеткой. Для очистки талых и дождевых вод устраиваются очистные сооружения. В населенных пунктах, примыкающих к дороге, устанавливаются шумозащитные экраны.