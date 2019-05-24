ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
24.05.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


РАБОТЫ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ Р-80 СЛОБОДА – ПАПЕРНЯ ВЕДУТСЯ ОПЕРЕЖАЮЩИМИ ТЕМПАМИ
15:45 24.05.2019

Работы по реконструкции автомобильной дороги республиканского значения Р-80 Слобода – Паперня ведутся опережающими темпами, пишет Госкомитет по имуществу.

Как сообщили в Управляющей компании холдинга «Белавтодор», в настоящее время выполняемые работы ведутся с опережением графика на 123%. В январе 2017 года путем преобразования республиканского унитарного предприятия «Управляющая компания холдинга «Белавтодор» было создано открытое акционерное общество «Управляющая компания холдинга «Белавтодор», государственный пакет акций которого находится во владении и распоряжении Госкомимущества.

В настоящее время завершено устройство земляного полотна, а также более чем на 70% выполнены работы по устройству конструкции на уширениях автодороги. Кроме того, устроено цементобетонное покрытие на одной полосе, построены все водопропускные трубы. Вскоре будут завершены работы по строительству путепроводов и подземных пешеходных переходов, ведутся укрепительные работы по земляному полотну, устраивается водоотвод.

Автомобильная дорога Р-80 является частью второй кольцевой дороги вокруг г. Минска связывает автомобильные дороги М-2 Минск – Национальный аэропорт «Минск» и М-3 Минск – Витебск. Дорога реконструируется до параметров I-б категории с расчетной скоростью движения 120 км/час. Кредитная линия на реконструкцию автомобильной дороги Р-80 была предоставлена Европейским банком реконструкции и развития. Победителями на закупку работ по реконструкции автомобильной дороги Р-80 были признаны компании холдинга «Белавтодор». Начало реконструкции – ноябрь 2018, срок строительства 12 месяцев. Сметная стоимость работ 96 млн. руб.

Для выполнения работ реконструкции автомобильной дороги Р-80 предстоит выполнить 20 тыс. м. кубических выторфовки, уложить 555 тыс. м. кубических грунта, 110 тыс. тонн щебня в основание, 12,5 тыс. м. кубических тощего бетона, 88,5 тыс. тонн асфальтобетонных смесей, 39,2 тыс. м. кубических тяжелого бетона В35.

При реконструкции проводятся работы по защите окружающего и животного мира. Во избежание выхода диких животных, на участках дороги, проходящие через леса, устраивается ограждение защитной сеткой. Для очистки талых и дождевых вод устраиваются очистные сооружения. В населенных пунктах, примыкающих к дороге, устанавливаются шумозащитные экраны.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.05.2019
валюта курс
EUR 2.3252
USD 2.0793
RUB 3.2206
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.05.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3252 +0.0094
USD 2.0793 -0.0004
RUB 3.2206 -0.0038
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.05.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3210 2.3270
USD 2.0780 2.0800
RUB 3.2130 3.2200
подробнее

Конвертация в банках
на 24.05.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1150 1.1210
EUR/RUB 72.0500 72.5000
USD/RUB 64.5000 64.7500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте